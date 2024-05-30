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Власти Ватикана: снятие запретов на удары по России чревато эскалацией

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Разрешение Украине наносить удары западным оружием по объектам на территории России может привести к эскалации, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
Власти Ватикана: снятие запретов на удары по России чревато эскалацией
  • AP

«Это может привести к эскалации, которую никто не сможет контролировать: это действительно тревожная перспектива», — приводит его слова телеканал RaiNews24.

Ранее в Венгрии назвали безумством возможные удары ВСУ по России западным оружием.

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