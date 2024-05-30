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МИД: Россия ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян.
МИД: Россия ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян
  • РИА Новости

На встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС россиян он проинформировал об усилиях дипведомства по их освобождению.

«Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников», — говорится в сообщении МИД России.

Дипломат отметил, что этот вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение.

Ранее американский президент Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о наличии у США данных о военных преступлениях израильских войск в Газе.

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