МИД: Россия ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян
- РИА Новости
На встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС россиян он проинформировал об усилиях дипведомства по их освобождению.
«Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников», — говорится в сообщении МИД России.
Дипломат отметил, что этот вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение.
Ранее американский президент Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о наличии у США данных о военных преступлениях израильских войск в Газе.