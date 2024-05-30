МИД: Россия ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона ведёт работу по освобождению удерживаемых ХАМАС россиян.

На встрече с родственниками удерживаемых ХАМАС россиян он проинформировал об усилиях дипведомства по их освобождению.

«Михаил Богданов подробно информировал о настойчивых усилиях российской дипломатии, нацеленных на скорейшее освобождение наших соотечественников», — говорится в сообщении МИД России.

Дипломат отметил, что этот вопрос имеет для МИД России и российских посольств на Ближнем Востоке приоритетное значение.

Ранее американский президент Джо Байден ушёл от ответа на вопрос о наличии у США данных о военных преступлениях израильских войск в Газе.