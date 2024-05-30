Захарова оценила слова Сикорского о возможной отправке польских войск на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности отправки польских войск на Украину.

«Кто-то говорит, что разрешает киевскому режиму наносить удары. Какие-то страны Запада говорят, что ещё посмотрят, разрешать или не разрешать. Какие-то говорят, что пока не разрешают. Это всё чушь. Они не то что разрешают, они давным-давно сами руками киевского режима выстраивают все эти удары по территории Российской Федерации», — приводится заявление Захаровой в её Telegram-канале.

Что касается Сикорского, то Захарова отметила, что впоследствии пресс-секретарь МИД Польши Павел Вроньский уточнил, что в настоящее время Варшава не направляет войска на Украину, но якобы нельзя исключать этого в будущем, поскольку неизвестно, как будет развиваться ситуация.

«Определённые политические круги Варшавы «спят и видят», когда им разрешат сделать то, чего они давно хотят, — оккупировать западную часть Украины», — отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что главы Минобороны стран ЕС намерены обсудить снятие ограничений на применение Киевом западного оружия для ударов по России.