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Швеция может запретить импорт СПГ из России в случае вето Венгрии на санкции ЕС

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Швеция может объявить о запрете импорта сжиженного природного газа из России, если Венгрия наложит вето на санкции Евросоюза.
Швеция может запретить импорт СПГ из России в случае вето Венгрии на санкции ЕС
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила шведский министр энергетики и промышленности Эбба Буш, пишет Bloomberg.

«Это не оптимальный вариант, но мы рассматриваем возможность... ещё больше ограничить и наложить санкции на импорт из России, особенно на СПГ», — заявила она.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил, что запрет на импорт российского сжиженного природного газа, который может ввести Евросоюз, приведёт к росту цен на сырьё для потребителей в Европе.

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