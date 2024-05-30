Швеция может запретить импорт СПГ из России в случае вето Венгрии на санкции ЕС
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Об этом заявила шведский министр энергетики и промышленности Эбба Буш, пишет Bloomberg.
«Это не оптимальный вариант, но мы рассматриваем возможность... ещё больше ограничить и наложить санкции на импорт из России, особенно на СПГ», — заявила она.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил, что запрет на импорт российского сжиженного природного газа, который может ввести Евросоюз, приведёт к росту цен на сырьё для потребителей в Европе.