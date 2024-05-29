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МИД России: запрет ЕС на импорт российского СПГ приведёт к росту цен на сырьё

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Запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), который может ввести Евросоюз, приведёт к росту цен на сырьё для потребителей в Европе.
МИД России: запрет ЕС на импорт российского СПГ приведёт к росту цен на сырьё
  • Gettyimages.ru
  • © lyash01

Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Запрет на импорт и транзит, обсуждаемый сейчас в рамках еэсовских структур, приведёт к очередному витку роста цен на сырьё, в том числе и для европейских потребителей, финансовым издержкам европейских компаний, создаст новые риски международной энергетической безопасности», — передаёт его слова РИА Новости.

Биричевский отметил, что доля российского природного газа на европейском рынке составляет примерно 15%, при этом значительные объёмы приходятся на СПГ.

В прошлом году основными покупателями сырья стали Испания, Греция, Бельгия, Франция и  Нидерланды.

Собеседник агентства подчеркнул, что очередные санкции ударят непосредственно по их инициаторам. 

Ранее в российском МИД отметили, что страна не останется без покупателей в других частях мира, если ЕС введёт запрет на импорт российского СПГ. 

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