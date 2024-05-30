Reuters: Макрон попросил Трюдо разрешить Airbus использовать российский титан

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо просил его разрешить нескольким компаниям, включая Airbus, использовать российский титан.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо сделать исключение для европейских компаний.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя то, что власти Канады разрешили авиакосмической корпорации Airbus использовать титан из России, заявил, что в Кремле понимают избирательный подход западных стран к введённым санкциям.