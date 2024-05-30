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Reuters: Макрон попросил Трюдо разрешить Airbus использовать российский титан

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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо просил его разрешить нескольким компаниям, включая Airbus, использовать российский титан.
Reuters: Макрон попросил Трюдо разрешить Airbus использовать российский титан
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо сделать исключение для европейских компаний.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя то, что власти Канады разрешили авиакосмической корпорации Airbus использовать титан из России, заявил, что в Кремле понимают избирательный подход западных стран к введённым санкциям.

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