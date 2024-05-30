Reuters: Макрон попросил Трюдо разрешить Airbus использовать российский титан
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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Отмечается, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо сделать исключение для европейских компаний.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя то, что власти Канады разрешили авиакосмической корпорации Airbus использовать титан из России, заявил, что в Кремле понимают избирательный подход западных стран к введённым санкциям.