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Песков: Россия понимает избирательный подход к санкциям, в том числе на титан

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя то, что власти Канады разрешили авиакосмической корпорации Airbus использовать титан из России, заявил, что в Кремле понимают избирательный подход западных стран к введённым санкциям.
Песков: Россия понимает избирательный подход к санкциям, в том числе на титан
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Ранее Airbus сообщила, что получила от канадских властей разрешение провести операции с «ВСМПО-АВИСМА», в отношении которой Канада до этого ввела санкции.

«Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность», — сказал Песков.

Он добавил, что, когда дело доходит до собственной выгоды, западники действуют гибко, не обращая внимания на условности.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что ЕС хотел санкциями раздавить российскую экономику, но навредил только своей.

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