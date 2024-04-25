Песков: Россия понимает избирательный подход к санкциям, в том числе на титан
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Ранее Airbus сообщила, что получила от канадских властей разрешение провести операции с «ВСМПО-АВИСМА», в отношении которой Канада до этого ввела санкции.
«Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность», — сказал Песков.
Он добавил, что, когда дело доходит до собственной выгоды, западники действуют гибко, не обращая внимания на условности.
Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что ЕС хотел санкциями раздавить российскую экономику, но навредил только своей.