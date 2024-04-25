Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя то, что власти Канады разрешили авиакосмической корпорации Airbus использовать титан из России, заявил, что в Кремле понимают избирательный подход западных стран к введённым санкциям.

Ранее Airbus сообщила, что получила от канадских властей разрешение провести операции с «ВСМПО-АВИСМА», в отношении которой Канада до этого ввела санкции.

«Мы понимаем избирательный подход, мы понимаем, что по каким-то параметрам компании европейские и других регионов с трудом смогут сохранять свою конкурентоспособность», — сказал Песков.

Он добавил, что, когда дело доходит до собственной выгоды, западники действуют гибко, не обращая внимания на условности.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что ЕС хотел санкциями раздавить российскую экономику, но навредил только своей.