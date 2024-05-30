НКО «Евразия» пригласила послов дружбы народов к сотрудничеству

Совет некоммерческой организации «Евразия» объявил о наборе послов дружбы народов. Послы будут продвигать идею, ради которой создавалась организация, — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.

Как ожидается, послы будут помогать в реализации проектов, участвовать в конференциях, круглых столах, спортивных, деловых и культурных мероприятиях.

«Мы надеемся, что откликнутся неравнодушные и патриотично настроенные люди, которые станут лицом наших проектов, будут рассказывать о них своей аудитории и участвовать в наших мероприятиях. Ресурс НКО — бесплатное участие в программах нескольких тысяч человек в год. Объём работы большой, и нам важна информационная поддержка», — сказала председатель совета Алёна Аршинова.

Заявку на участие можно подать на сайте.

На заседании совета также обсудили реализацию уже запущенных программ и стратегические проекты. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели и эксперты из стран постсоветского пространства, в том числе блогер и лидер движения «Азатагрум» Микаэл Бадалян (Армения), сопредседатель белорусско-российского общественно-политического движения Гражданская инициатива «Союз» Сергей Лущ (Белоруссия), директор Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Алибек Тажибаев (Казахстан), заведующая кафедрой востоковедения и гуманитарных наук Международного университета КР Алина Молдокеева (Киргизия), Наталья Параска из блока «Победа» (Молдавия), председатель «Национально-культурной автономии молдаван «ПРУТ» Виорел Крецу (Россия).

Также на заседании присутствовали политический обозреватель Олим Ширинов (Таджикистан) и политолог Равшан Назаров (Узбекистан).

22 мая НКО «Евразия» презентовала свои первые программы «Узнай Россию» и «Территория детства», которые предоставят школьникам и молодёжи стран постсоветского пространства дополнительные возможности в обучении и развитии.

Также «Евразия» подписала соглашение о сотрудничестве с детским центром «Орлёнок».