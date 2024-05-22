«Евразия» презентовала первые проекты «Узнай Россию» и «Территория детства»

Некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества «Евразия» презентовала свои первые программы «Узнай Россию» и «Территория детства», которые предоставят школьникам и молодёжи стран постсоветского пространства дополнительные возможности в обучении и развитии.

Презентация проектов прошла в пресс-центре «Россия сегодня».

Так, например, «Узнай Россию» станет стартовой площадкой для карьерного и личностного роста молодёжи как в науке, так и в проектной деятельности и предпринимательстве. В рамках этой программы будут организованы экскурсионные поездки в Москву, участие молодёжи в крупных российских мероприятиях, в том числе культурных, спортивных и деловых.

Главной задачей проекта «Территория детства» станет организация программы детского отдыха в крупнейших детских оздоровительных центрах и лагерях России.

Программа отдыха при этом будет насыщена культурными, спортивными и развивающими мероприятиями.

На презентации проектов присутствовали первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, председатель Совета НКО «Евразия» Алёна Аршинова, директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус, координатор программы «Узнай Россию» Виктория Роменская и участник этой же программы из Молдавии Иван Паня.

Презентация «Евразии» состоялась в Москве 24 апреля. Организация призвана укрепить деловые и культурные связи стран постсоветского пространства.