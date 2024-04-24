В Москве состоялась презентация некоммерческой организации «Евразия»

В Москве в среду, 24 апреля, состоялась презентация некоммерческой организации «Евразия».

Мероприятие прошло в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» в формате круглого стола.

Отмечается, что некоммерческая организация «Евразия» укрепит деловые и культурные связи стран постсоветского пространства.

Она создана для оказания поддержки молодёжи, предпринимателям, спортсменам, деятелям культуры, науки и просвещения, а также представителям других сфер, объединяющих страны постсоветского пространства.

Отмечается, что проект «Евразия» — это образовательные программы для старшеклассников для успешного поступления в ведущие вузы, стажировки лучших студентов и молодых специалистов в крупных компаниях, образовательные лагеря и обмены для расширения кругозора и навыков, профессиональные платформы и форумы для преподавателей школ и вузов по современным методикам, участие спортсменов в таких международных соревнованиях, как Игры дружбы, гранты для журналистов и блогеров, стажировки в ведущих СМИ и обучение в медиашколах, поддержка предпринимателей в виде бизнес-миссий для реализации продукции и поиска партнёров, помощь проектам в области сохранения истории, культуры, традиционных и религиозных ценностей.

В презентации проекта в Москве, в частности, принял участие председатель молдавского политического блока «Победа» Илан Шор.

«Сегодня вместе с коллегами и соратниками мы приняли участие в открытии некоммерческой организации «Евразия». Вместе будем восстанавливать на постсоветском пространстве утраченные связи между молодёжью, предпринимателями, преподавателями, журналистами. Это настоящая прививка от «соросят» и западного спрута, который многие годы опутывал СНГ, внушая чуждые нам ценности и идеологию», — написал он в Telegram.

По его словам, он уверен в блестящем будущем проекта «Евразия».

Также в мероприятии участвовали заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, председатель Совета «Евразии» Алёна Аршинова, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.