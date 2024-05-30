СВР: Госдеп США продвигает в Швеции и Финляндии ролики об «угрозе России»
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«Под патронажем американского внешнеполитического ведомства в популярных соцсетях и мессенджерах в ближайшее время планируется разместить серию короткометражных роликов, чтобы продемонстрировать серьёзность российской угрозы», — сообщает разведслужба.
Целевая аудитория проекта — население Швеции и Финляндии, которому необходимо вдолбить «вселенский страх» перед надуманными Вашингтоном «территориальными аппетитами» Москвы», отметили в СВР.
Российский президент Владимир Путин ранее назвал бессмысленным шагом вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии.
Путин подчеркнул, что у России не было войск на российско-финской границе, но «теперь будут», как и средства поражения.