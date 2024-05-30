Sun: по Европе распространяются опасные «клещи-монстры»
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Издание ссылается на исследование учёных. Им удалось установить, что кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются в европейских странах.
Эти клещи могут переносить конго-крымскую геморрагическую лихорадку — смертельную болезнь, сообщает газета.
Крупные опасные клещи раньше обитали только в странах с тропическим климатом. Однако недавно их перенесли в Европу дикие животные, в том числе кролики.
«Клещи-монстры» особенно распространились в южной Италии и в Испании. Паразитов находили также в Португалии, Великобритании, на Сардинии и Мальте.
Кроме того, недавно особей этого вида нашли в Германии, Швеции и в северной части Италии. Предполагается, что скоро клещи достигнут польских границ, отмечает издание.
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