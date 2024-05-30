Sun: по Европе распространяются опасные «клещи-монстры»

По территории Европы распространяются «клещи-монстры», которые переносят смертельную болезнь, пишет британская газета The Sun.

Издание ссылается на исследование учёных. Им удалось установить, что кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются в европейских странах.



Эти клещи могут переносить конго-крымскую геморрагическую лихорадку — смертельную болезнь, сообщает газета.

Крупные опасные клещи раньше обитали только в странах с тропическим климатом. Однако недавно их перенесли в Европу дикие животные, в том числе кролики.

«Клещи-монстры» особенно распространились в южной Италии и в Испании. Паразитов находили также в Португалии, Великобритании, на Сардинии и Мальте.

Кроме того, недавно особей этого вида нашли в Германии, Швеции и в северной части Италии. Предполагается, что скоро клещи достигнут польских границ, отмечает издание.

Ранее ветеринарный врач Алексей Баженов рассказал, как защитить питомца от клещей.