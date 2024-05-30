Лавров: Россия может сделать дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания

Россия допускает, что сделает дополнительные шаги в сфере ядерного сдерживания, если США разместят свои ракеты в Европе или АТР, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Реализация американцами планов по развёртыванию наземных ракет средней и меньшей дальности не останется без нашей реакции. В частности, в этом случае неизбежен отказ от односторонних самоограничений, введённых Россией после выхода США из Договора о РСМД», — сказал министр в интервью РИА Новости.

Лавров обратил внимание на то, что американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения российских ядерных сил.

«Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания... Решения по этим вопросам находятся в компетенции президента Российской Федерации», — отметил глава МИД.

Министр ранее сообщил, что Соединённые Штаты могут обратиться, помимо Филиппин, ещё к другим странам Азии с просьбой разместить ракеты средней и меньшей дальности.