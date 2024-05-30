Лавров: Россия рассматривает поставку ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере
Об этом РИА Новости сказал глава МИД России Сергей Лавров.
Министр отметил, что именно указанные истребители были основным средством доставки в рамках совместных ядерных миссий НАТО.
«Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — заявил Лавров.
Также глава МИД добавил, что истребители F-16 будут уничтожаться на Украине, как и любое западное вооружение.
Ранее Лавров сказал, что США стали соучастниками преступлений киевского режима.