RT в Telegram
Подпишись

Лавров: Россия рассматривает поставку ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере

Короткая ссылка
Россия будет рассматривать отправку боевых самолётов F-16 ВСУ как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере.

Об этом РИА Новости сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что именно указанные истребители были основным средством доставки в рамках совместных ядерных миссий НАТО.

«Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — заявил Лавров.

Также глава МИД добавил, что истребители F-16 будут уничтожаться на Украине, как и любое западное вооружение.

Ранее Лавров сказал, что США стали соучастниками преступлений киевского режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить