Лавров: Россия рассматривает поставку ВСУ F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере

Россия будет рассматривать отправку боевых самолётов F-16 ВСУ как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере.

Об этом РИА Новости сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр отметил, что именно указанные истребители были основным средством доставки в рамках совместных ядерных миссий НАТО.

«Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере», — заявил Лавров.

Также глава МИД добавил, что истребители F-16 будут уничтожаться на Украине, как и любое западное вооружение.

Ранее Лавров сказал, что США стали соучастниками преступлений киевского режима.