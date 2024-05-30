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Лавров: США стали соучастниками преступлений киевского режима

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США стали соучастниками преступлений киевского режима.

Такую точку зрения в беседе с РИА Новости выразил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ракетные удары ВСУ по российским городам.

Лавров напомнил, что США и НАТО прямо заявляют о том, что их цель — нанести стратегическое поражение России.

«В этом контексте судьба гражданского населения российских городов не интересует Белый дом, который стал соучастником преступлений киевского режима», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Также Лавров сказал, что будущие договорённости об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности.

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