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Лавров: США подливают масло в огонь конфликта на Ближнем Востоке

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США разжигают палестино-израильский конфликт.

Об этом РИА Новости сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Министр иностранных дел отметил, что американцы часто публично говорят о приверженности справедливому решению палестинской проблемы.

«При этом на практике (США) щедро подливают масло в огонь вооружённого противостояния», — заявил Лавров.

Ранее постпед России при ООН Василий Небензя сказал, что позиция США в Совбезе ООН приводит к распространению насилия из Газы на весь регион Ближнего Востока.

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