Посольство КНР в США: Китай хочет скорейшего урегулирования на Украине
Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.
«Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно выступал за мирные переговоры и добивался политического урегулирования», — сказал пресс-секретарь посольства.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин продолжит придерживаться заданного курса, защищая свои законные права и интересы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что для разрешения кризиса на Украине нужен новый механизм безопасности.