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Посольство КНР в США: Китай хочет скорейшего урегулирования на Украине

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КНР выступает за урегулирование на Украине через переговоры и будет продолжать добиваться скорейшего прекращения боевых действий.

Об этом ТАСС сказал пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.

«Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно выступал за мирные переговоры и добивался политического урегулирования», — сказал пресс-секретарь посольства.

Лю Пэнъюй подчеркнул, что Пекин продолжит придерживаться заданного курса, защищая  свои законные права и интересы.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что для разрешения кризиса на Украине нужен новый механизм безопасности.

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