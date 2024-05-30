FT: у НАТО есть только 5% требуемых мощностей ПВО для защиты Восточной Европы
Об этом пишет Financial Times.
Собеседники издания отметили, что системы ПВО являются одной из главных проблем альянса.
В материале отмечается, что средства ПВО Великобритании находится не в лучшем состоянии. Шесть эсминцев, предназначенных для ПВО, имеют конструктивные дефекты. А у шести комплексов ПВО Sky Sabre радиус действия равен всего 40 км. Кроме того, два Sky Sabre находятся в других странах.
Ранее попытки Германии собрать среди союзников несколько систем ПВО для Украины провалились.