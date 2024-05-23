Politico: план Германии собрать комплексы ПВО в Европе для Украины провалился

Попытки Германии собрать среди союзников несколько систем ПВО для Украины провалились — почти никто не последовал примеру Берлина, который пообещал отправить несколько своих комплексов, пишет Politico.

К настоящему времени Берлин пообещал предоставить Киеву три из 11 своих батарей Patriot и более 50 систем ПВО малой дальности Gepard, а также ракеты «воздух-воздух», напоминает издание.

Министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус при всём этом рассчитывали на то, что союзники тоже выполнят свои обязательства, но реакция от них не последовала.

Одна из причин нежелания передавать ВСУ свои комплексы Patriot — их цена, отмечает газета: одна единица ЗРК стоит примерно $1 млрд, а каждая выпущенная ими ракета-перехватчик стоит «миллионы долларов».

Как признался канцлер ФРГ Олаф Шольц, решение о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot далось Берлину с трудом.