Гаврилов: в случае нападения на Россию ответ будет поистине сокрушительным
- РИА Новости
Он подчеркнул, что на уровне доктрины Россия намеренно сохраняет некую неопределённость в отношении масштаба ядерного ответа на агрессию.
«Потенциальный агрессор должен понимать, что в случае нападения на Россию мы оставляем за собой право действовать, что называется, «по обстановке» и использовать все наши соответствующие возможности», — сказал Гаврилов.
Дипломат напомнил, что Россия уже обозначала свои красные линии.
«Если же противник решится на это (переступить их. — RT), то ответ может быть поистине сокрушительным», — заключил он.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Россия ответит на удары оружием Запада не только по Киеву.
6 мая Минобороны заявило, что Генштаб ВС России начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа.