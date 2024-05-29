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Делегация Турции примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

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В Москве прошла встреча председателя правления, директора Фонда Росконгресс Александра Стуглева и посла Турецкой Республики Taнжу Бильгича, они продолжили обсуждение возможностей расширения сотрудничества России и Турции, в том числе на форумном треке, начатое на площадке международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который состоялся 14 по 19 мая в Казани.

Стороны обсудили подготовку программы визита министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара и других представителей турецкой делегации на Петербургский международный экономический форум.

Так, Альпарслан Байрактар подтвердил участие в сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты».

Кроме того, на площадке ПМЭФ запланированы встречи делегации с российским и зарубежным бизнесом, знакомство с российскими регионами, участие в тематических пространствах, деловой и культурной программах.

27 апреля в МИД России прошла презентация ПМЭФ для послов иностранных государств.

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