Делегация Турции примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Стороны обсудили подготовку программы визита министра энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслана Байрактара и других представителей турецкой делегации на Петербургский международный экономический форум.
Так, Альпарслан Байрактар подтвердил участие в сессии «Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты».
Кроме того, на площадке ПМЭФ запланированы встречи делегации с российским и зарубежным бизнесом, знакомство с российскими регионами, участие в тематических пространствах, деловой и культурной программах.
27 апреля в МИД России прошла презентация ПМЭФ для послов иностранных государств.