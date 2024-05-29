ООН будет наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии
- РИА Новости
«ООН будет наблюдателем, мы будем представлены [на конференции], а кем именно, я сообщу как только смогу», — приводит его слова ТАСС.
Глава МИД России Сергей Лавров на круглом столе Дипломатической академии призвал представителей других государств отказаться от участия в так называемом саммите мира, который пройдёт в Швейцарии 15—16 июня.
Лавров сделал акцент на том, что цель этого мероприятия не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это заявляется, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума.