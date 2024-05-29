ООН будет наблюдателем на конференции по Украине в Швейцарии

ООН будет представлена на конференции по Украине в Швейцарии, но будет там как наблюдатель, сообщил представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.

«ООН будет наблюдателем, мы будем представлены [на конференции], а кем именно, я сообщу как только смогу», — приводит его слова ТАСС.

Глава МИД России Сергей Лавров на круглом столе Дипломатической академии призвал представителей других государств отказаться от участия в так называемом саммите мира, который пройдёт в Швейцарии 15—16 июня.

Лавров сделал акцент на том, что цель этого мероприятия не рассмотрение возможностей урегулирования конфликта вокруг Украины, как это заявляется, а выработка и предъявление России неприемлемого ультиматума.