Блинкен: Белый дом попросит у конгресса $50 млн на помощь Молдавии
- AP
«Будем работать с нашим конгрессом над выделением дополнительных $50 млн для продолжения этой работы — от реформирования энергетического и сельскохозяйственного секторов до борьбы с дезинформацией», — цитирует его РИА Новости.
Блинкен подчеркнул, что эти деньги, в частности, будут способствовать сопротивлению «российскому вмешательству», проведению свободных выборов и движению в ЕС.
Ранее сообщалось, что Блинкен, прибывший в Молдавию, встретился с президентом республики Майей Санду.
Перед прибытием главы Госдепа в Кишинёве прошли задержания участников акции протеста.
Молодёжное крыло оппозиционного блока «Победа» 29 мая вышло к зданию посольства США с плакатами и флагами Штатов, облитыми свекольным соком, который имитировал кровь. Также стало известно, что активиста из Гагаузии Михаила Влаха задержали на антивоенной акции в Кишинёве.