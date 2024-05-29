Активиста из Гагаузии Влаха задержали на антивоенной акции в Кишинёве
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Sputnik Молдова.
Отмечается, что Влах вместе с десятками других сторонников оппозиции участвовал в мирной акции протеста по случаю визита госсекретаря США Энтони Блинкена.
Участники акции требовали «не втягивать Молдову в военные действия».
Ранее сообщалось, что лидера молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу отпустили через 2,5 часа после задержания в аэропорту Кишинёва.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение, что власти Молдавии принимают решения, из-за которых граждане массово уезжают из республики.