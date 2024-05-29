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Активиста из Гагаузии Влаха задержали на антивоенной акции в Кишинёве

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Активиста из Гагаузии Михаила Влаха задержали на антивоенной акции в Кишинёве.
Активиста из Гагаузии Влаха задержали на антивоенной акции в Кишинёве
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Отмечается, что Влах вместе с десятками других сторонников оппозиции участвовал в мирной акции протеста по случаю визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

Участники акции требовали «не втягивать Молдову в военные действия».

Ранее сообщалось, что лидера молдавской партии «Шанс» Алексея Лунгу отпустили через 2,5 часа после задержания в аэропорту Кишинёва.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение, что власти Молдавии принимают решения, из-за которых граждане массово уезжают из республики.

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