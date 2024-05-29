Слуцкий: слова Трампа о возможных бомбёжках чреваты столкновением ядерных держав
- AP
По словам российского политика, высказывание Трампа — это предвыборная риторика с расчётом на американских избирателей.
«Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приёма в реальные шаги, это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», — сказал он РИА Новости.
Журналист американской газеты The Washington Post Джош Доуси ранее сообщил, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств высказал мнение, что «бомбил бы Москву и Пекин», если бы при его президентстве Россия ввела войска на Украину, а Китай — на Тайвань.