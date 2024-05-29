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Слуцкий: слова Трампа о возможных бомбёжках чреваты столкновением ядерных держав

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Если заявление экс-президента США Дональда Трампа о возможных бомбардировках Москвы превратятся в реальность, это будет означать столкновение двух ядерных держав и большую мировую войну, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Слуцкий: слова Трампа о возможных бомбёжках чреваты столкновением ядерных держав
  • AP

По словам российского политика, высказывание Трампа — это предвыборная риторика с расчётом на американских избирателей.

«Если же вдруг первое заявление превратится из риторического приёма в реальные шаги, это будет означать только одно — столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», — сказал он РИА Новости.

Журналист американской газеты The Washington Post Джош Доуси ранее сообщил, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств высказал мнение, что «бомбил бы Москву и Пекин», если бы при его президентстве Россия ввела войска на Украину, а Китай — на Тайвань.

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