WP: Трамп утверждал, что мог бы «бомбить Москву и Пекин» при своём президентстве

Экс-президент США Дональд Трамп на одном из мероприятий по сбору средств высказал мнение, что «бомбил бы Москву и Пекин», если бы при его президентстве Россия ввела войска на Украину, а Китай — на Тайвань, утверждает журналист американской газеты The Washington Post Джош Доуси. По его данным, это удивило некоторых доноров, которые слышали такие заявления.

Издание пишет, что бывший глава государства нередко затрагивает вопросы внешней политики на предвыборных мероприятиях по сбору средств.

Он также обсуждает такие темы, как инфляция и иммиграция.

Представитель бывшего президента Каролин Левитт заявила, что спонсоры по всей стране наращивают свои старания по переизбранию Трампа, поскольку понимают, что «мы не можем позволить себе ещё четыре года ужасной политики Джо Байдена».

Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания Байдена от США может ничего не остаться.