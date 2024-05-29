WP: Трамп утверждал, что мог бы «бомбить Москву и Пекин» при своём президентстве
- AP
Издание пишет, что бывший глава государства нередко затрагивает вопросы внешней политики на предвыборных мероприятиях по сбору средств.
Он также обсуждает такие темы, как инфляция и иммиграция.
Представитель бывшего президента Каролин Левитт заявила, что спонсоры по всей стране наращивают свои старания по переизбранию Трампа, поскольку понимают, что «мы не можем позволить себе ещё четыре года ужасной политики Джо Байдена».
Ранее Трамп заявил, что в случае переизбрания Байдена от США может ничего не остаться.