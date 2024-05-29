Член парламента ЮАР: Израиль следует исключить из ООН за геноцид населения Газы

Член парламента ЮАР Золани Мкива заявил RT, что Израиль следует исключить из ООН, международных протоколов и конвенций за геноцид населения сектора Газа.

По его словам, Израиль считает себя страной, которая стоит выше законов.

«Требуется по-настоящему беспрецедентная изоляция, чтобы можно было оказать на них максимальное давление и заставить их прекратить уничтожение палестинского народа», — сказал Мкива.

Он также похвалил страны, которые официально признали палестинское государство, но при этом отметил, что необходимо запустить обратный процесс в отношении Израиля: отозвать признание.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе. Также он постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следователей в сектор Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе.