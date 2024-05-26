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Генсек ООН выразил беспокойство из-за невыполнения решения суда по Газе

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Генсек ООН Антониу Гутерреш встревожен невыполнением постановления Международного суда ООН по Газе.

Об этом говорится в комментарии офиса Генсека.

«Он встревожен недостаточным выполнением недавних постановлений Международного суда относительно ситуации в Газе. Он напоминает сторонам, что решения Суда являются обязательными», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе. Также он постановил, что Израиль должен обеспечить доступ следователей в сектор Газа.

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