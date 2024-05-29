Лавров: США нужно НАТО для удержания Европы в подчинённом положении

Соединённые Штаты используют НАТО, чтобы держать Европу в подчинённом положении, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он рассказал во время встречи с главами иностранных дипмиссий по теме урегулирования украинского конфликта.

«Теперь мы можем уже с уверенностью сказать, что причиной такого решения (сохранение НАТО. — RT) было неистребимое желание Соединённых Штатов сохранить НАТО как инструмент контроля над Европой», — заявил Лавров.

По его словам, с той же целью сохраняются десятки американских военных баз в Германии. Это делается в том числе для того, чтобы «немцы молчали», когда США взрывают трубопроводы «Северный поток» для устранения конкурента на энергетическом рынке Европы, и были готовы оплачивать дорогой американский СПГ.

«Для того, чтобы держать Европу в подчинённом положении Соединённым Штатам и нужно НАТО», — заключил глава МИД.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя призыв генсека Йенса Столтенберга снять ограничения на удары ВСУ оружием Запада по России, отметил, что НАТО впадает в военный экстаз.