Жан-Пьер: конкретики по поводу участия Байдена в саммите по Украине нет
- AP
С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера.
«Сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики», — сказала она.
Пресс-секретарь также напомнила, что США «активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов» по Украине.
Ранее Зеленский заявил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением».
По его мнению, Байден «нужен саммиту мира».