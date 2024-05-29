RT в Telegram
Подпишись

Жан-Пьер: конкретики по поводу участия Байдена в саммите по Украине нет

Короткая ссылка
В США заявили, что у них пока нет конкретики по поводу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии.
Жан-Пьер: конкретики по поводу участия Байдена в саммите по Украине нет
  • AP

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера.

«Сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики», — сказала она.

Пресс-секретарь также напомнила, что США «активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов» по Украине. 

Ранее Зеленский заявил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением».

По его мнению, Байден «нужен саммиту мира».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить