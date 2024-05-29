Жан-Пьер: конкретики по поводу участия Байдена в саммите по Украине нет

В США заявили, что у них пока нет конкретики по поводу возможного участия президента Джо Байдена в конференции по Украине в Швейцарии.

С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на критику Владимира Зеленского в адрес американского лидера.

«Сегодня мне нечем поделиться с вами в плане какой-то конкретики», — сказала она.

Пресс-секретарь также напомнила, что США «активно участвовали в каждом из предыдущих мирных саммитов» по Украине.

Ранее Зеленский заявил, что отсутствие президента США на конференции по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением».

По его мнению, Байден «нужен саммиту мира».