МВФ: Евросоюз полностью откажется от российских энергоресурсов к 2030 году

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что страны Евросоюза смогут полностью отказаться от российских энергоресурсов к 2030 году.

Об этом говорится в докладе МВФ.

В организации отметили, что украинский конфликт и связанные с ним торговые ограничения будут иметь последствия для европейской энергобезопасности.

По версии фонда, Европа станет импортировать больше энергетических ресурсов из Соединённых Штатов, передаёт ТАСС.

Кроме того, ЕС снизит зависимость от импорта энергоносителей за счёт внутреннего производства, заявили в МВФ.

В докладе также сообщается, что ситуация на Украине спровоцировала «самый тяжёлый энергетический кризис в Европе с 1970-х годов», а вопрос об энергетической безопасности снова вышел на первое место.

Ранее в МИД России заявили, что запрет на импорт российского сжиженного природного газа, который может ввести Евросоюз, приведёт к росту цен на сырьё для потребителей.

23 мая биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м впервые за пять месяцев.