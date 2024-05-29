Lockheed Martin проведёт расследование после крушения истребителя F-35B

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin инициирует расследование в связи с крушением своего истребителя F-35B после дозаправки в штате Нью-Мексико.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации, самолёт, вылетевший из Форт-Уэрта в штате Техас и направлявшийся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, разбился после дозаправки на авиабазе Киртланд.

«Пилот благополучно катапультировался. Безопасность — наш приоритет, и мы будем придерживаться соответствующего протокола расследования», — отметил представитель корпорации.

Ранее поступила информация, что на место крушения истребителя в Нью-Мексико прибыли экстренные службы.