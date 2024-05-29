RT в Telegram
Подпишись

Lockheed Martin проведёт расследование после крушения истребителя F-35B

Короткая ссылка
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin инициирует расследование в связи с крушением своего истребителя F-35B после дозаправки в штате Нью-Мексико.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации, самолёт, вылетевший из Форт-Уэрта в штате Техас и направлявшийся на авиабазу Эдвардс в Калифорнии, разбился после дозаправки на авиабазе Киртланд.

«Пилот благополучно катапультировался. Безопасность — наш приоритет, и мы будем придерживаться соответствующего протокола расследования», — отметил представитель корпорации.

Ранее поступила информация, что на место крушения истребителя в Нью-Мексико прибыли экстренные службы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить