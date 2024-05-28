Никки Хейли оставила надпись «Прикончите их!» на снаряде ЦАХАЛ в Израиле
- AP
В частности, на это обратили внимание ряд журналистов и активистов.
На фотографии, опубликованной палестинским информационным агентством Quds News Network, видно надпись «Прикончите их! Америка любит Израиль», а также подпись автора.
Сама Хейли во время пресс-конференции заявила, что «израильтяне поступают правильно», пишет The Guardian.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто ранее заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.