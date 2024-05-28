Никки Хейли оставила надпись «Прикончите их!» на снаряде ЦАХАЛ в Израиле

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли, посетившая Израиль, оставила надпись «Прикончите их!» на одном из снарядов израильской армии, которая проводит военную операцию в секторе Газа. Фотографии с американским политиком распространились в соцсетях.

В частности, на это обратили внимание ряд журналистов и активистов.

На фотографии, опубликованной палестинским информационным агентством Quds News Network, видно надпись «Прикончите их! Америка любит Израиль», а также подпись автора.

Сама Хейли во время пресс-конференции заявила, что «израильтяне поступают правильно», пишет The Guardian.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто ранее заявил, что «убийства и геноцид в городе Рафах» продолжаются при попустительстве США. По мнению президента Колумбии Густаво Петро, МУС должен выписать ордер на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.