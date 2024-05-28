Мишель: лидеры ЕС на саммите в июне обсудят ситуацию в Грузии

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС на саммите в июне обсудят ситуацию в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах.

Он напомнил, что в декабре ЕС принял решение предоставить Грузии статус страны — кандидата в члены Евросоюза.

«Принятие закона «О прозрачности...» является шагом назад на пути Грузии в ЕС... По этой причине я добавил Грузию в повестку следующего саммита ЕС», — написал Мишель в соцсети X.

28 мая парламент Грузии преодолел президентское вето, наложенное Саломе Зурабишвили на закон об иноагентах. Депутаты поддержали изначальную редакцию закона. Глава государства ранее называла этот документ «русским законом», а власти США и ЕС предостерегали Тбилиси от принятия такого решения.