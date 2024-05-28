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МО: ВС России освободили из лагеря террористов пленных военных Чада

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Российские военнослужащие совместно с коллегами из Чада провели операцию по освобождению военных этой центральноафриканской страны, захваченных в плен исламскими боевиками.
МО: ВС России освободили из лагеря террористов пленных военных Чада
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России.

«В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами из Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооружённых формирований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в Чаде боевики захватили в плен 21 военнослужащего чадских ВС.

Ранее Пентагон подтвердил планы вывода части американского воинского контингента из Чада.

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