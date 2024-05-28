МО: ВС России освободили из лагеря террористов пленных военных Чада
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России.
«В Центральной Африке российские военнослужащие провели совместную операцию с коллегами из Республики Чад по освобождению чадских военнослужащих из плена боевиков незаконных вооружённых формирований», — говорится в сообщении.
Уточняется, что девять месяцев назад при разминировании аэропорта в Чаде боевики захватили в плен 21 военнослужащего чадских ВС.
Ранее Пентагон подтвердил планы вывода части американского воинского контингента из Чада.