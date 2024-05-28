Боррель: «полторы или две» страны согласны на удары ВСУ вглубь России

Примерно «полторы-две страны» согласны с применением западного оружия для ударов ВСУ по территории России, сообщил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Полторы-две (страны. — RT). Честно говоря, я не могу назвать число. Одни недвусмысленно говорят: «Я сниму это ограничение», другие сказали это же, но неочевидным образом, третьи сказали: «Да, но дайте подумать». Так что я не могу назвать число согласных и несогласных», — сказал Боррель, выступая перед журналистами.

Как подчеркнул 28 мая президент Владимир Путин, Россия внимательно наблюдает за заявлениями об ударах вглубь её территории.