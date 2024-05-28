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Путин заявил, что помнит Столтенберга молодым и не страдающим деменцией

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Президент России Владимир Путин заявил, что помнит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга молодым и не страдающим деменцией.
Путин заявил, что помнит Столтенберга молодым и не страдающим деменцией
  • Gettyimages.ru
  • © Federico Gambarini/picture alliance

«Он когда был премьер-министром Норвегии, мы с ним общались, решали непростые вопросы по Баренцеву морю и другие и, в общем, могли договариваться. На тот момент — я просто уверен в этом — деменцией не страдал никакой», — заявил Путин.

Ранее СМИ писали, что Столтенберг 28 мая призовёт государства ЕС дать согласие на использование Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России.

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