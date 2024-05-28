МО: США хранят оставшиеся токсичные массы на объектах по ликвидации химоружия
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Хотел бы ещё раз обратить ваше внимание, что в соответствии с установленными ОЗХО сроками Соединённые Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023-м, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей», — отметил Кириллов.
По его словам, США до сих пор хранят оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химоружия, а ОЗХО этот факт не замечает.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обвинения Соединённых Штатов в адрес России в якобы применении химического оружия на Украине безосновательны.