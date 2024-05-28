ФСБ: Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России

Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что некоторые государства Европы, в первую очередь Польша и страны Прибалтики, активно развивают инфраструктуру НАТО около российской границы.

Как он заявил в беседе с РИА Новости, страны альянса наращивают, в частности, транспортно-логистические возможности.

«Мы наблюдаем активное... развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом «восточном фланге», включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов», — сказал Кулишов.

По его словам, активно ведётся строительство баз хранения и снабжения, которые нужны для размещения и подготовки военных альянса и их ротационных контингентов.

Ранее Кулишов заявил, что в НАТО отрабатывают у российских границ нанесение ядерных ударов по России.