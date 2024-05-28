RT в Telegram
Подпишись

ФСБ: Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России

Короткая ссылка
Первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что некоторые государства Европы, в первую очередь Польша и страны Прибалтики, активно развивают инфраструктуру НАТО около российской границы.
ФСБ: Польша и страны Балтии развивают инфраструктуру НАТО у границ России
  • Legion-Media

Как он заявил в беседе с РИА Новости, страны альянса наращивают, в частности, транспортно-логистические возможности.

«Мы наблюдаем активное... развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом «восточном фланге», включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов», — сказал Кулишов.

По его словам, активно ведётся строительство баз хранения и снабжения, которые нужны для размещения и подготовки военных альянса и их ротационных контингентов.

Ранее Кулишов заявил, что в НАТО отрабатывают у российских границ нанесение ядерных ударов по России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить