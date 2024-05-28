Сенатор: Запад перешёл к активному противостоянию из-за неэффективности санкций

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала в беседе с RT, что Запад перешёл к активному военному противостоянию с Москвой, осознав неэффективность экономического давления на Россию.

«Осознав неэффективность экономического давления на Россию — санкций, Запад перешёл к активному военному противостоянию. Использование Украины в качестве инструмента войны с Россией не принесло ожидаемого результата. Россия доказала свою мощь, целостность и стойкость», — заявила сенатор.

Она подчеркнула, что в ответ НАТО перешло к следующей фазе провокации конфликта, активно наращивая у границы России свои военные формирования и существенно активизировав разведывательную деятельность альянса.

«Мы видим рост интенсивности мероприятий оперативно-боевой подготовки войск НАТО. Несомненно, всё это требует адекватных мер по защите и охране наших рубежей», — добавила Ковитиди.

В связи с этим в День пограничника, который отмечается в России 28 мая, она выразила особую благодарность «самоотверженным пограничникам, достойно продолжающим подвиг своих отцов и дедов, боровшихся с бандеровцами и «лесными братьями».

Ранее глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что на Украину при содействии НАТО продолжается массовая переброска наёмников и террористов.