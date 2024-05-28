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Переговоры Лихачёва и Гросси начались в Калининграде

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В Калининграде начались переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Переговоры Лихачёва и Гросси начались в Калининграде
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что самолёт Гросси приземлился в аэропорту Храброво в Калининграде в 08:01 по местному времени.

В состав российской делегации входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии, «Росатома» и Ростехнадзора.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 мая посетит Калининград. Ожидается, что в рамках этой поездки он будет обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС с российской делегацией.

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