Переговоры Лихачёва и Гросси начались в Калининграде
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что самолёт Гросси приземлился в аэропорту Храброво в Калининграде в 08:01 по местному времени.
В состав российской делегации входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии, «Росатома» и Ростехнадзора.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 мая посетит Калининград. Ожидается, что в рамках этой поездки он будет обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС с российской делегацией.