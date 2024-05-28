Переговоры Лихачёва и Гросси начались в Калининграде

В Калининграде начались переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что самолёт Гросси приземлился в аэропорту Храброво в Калининграде в 08:01 по местному времени.

В состав российской делегации входят представители МИД, Минобороны, Росгвардии, «Росатома» и Ростехнадзора.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 28 мая посетит Калининград. Ожидается, что в рамках этой поездки он будет обсуждать ситуацию на Запорожской АЭС с российской делегацией.