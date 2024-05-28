Soir: Зеленский 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности
Помимо этого, как сообщает газета Le Soir, во вторник ожидается его встреча с премьер-министром королевства Александром Де Кро и главой Минобороны Людивин Дедондер.
«После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе (Зеленского. — RT) примут на военном аэродроме Мелсбрук», — указывается в публикации.
Ранее на Украине заявили, что работа над гарантиями безопасности с Соединёнными Штатами практически завершена.