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Soir: Зеленский 28 мая посетит Бельгию для подписания соглашения о безопасности

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Владимир Зеленский 28 мая прибудет в Бельгию, где состоится подписание «соглашения о безопасности».

Помимо этого, как сообщает газета Le Soir, во вторник ожидается его встреча с премьер-министром королевства Александром Де Кро и главой Минобороны Людивин Дедондер.

«После подписания двустороннего соглашения о безопасности в Брюсселе (Зеленского. — RT) примут на военном аэродроме Мелсбрук», — указывается в публикации.

Ранее на Украине заявили, что работа над гарантиями безопасности с Соединёнными Штатами практически завершена.

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