На Украине заявили, что работа над гарантиями безопасности с США почти закончена

Работа над гарантиями безопасности, которую ведут Украина и США, практически завершена.

Об этом по итогам телефонного разговора с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которым близится к завершению», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского.

Ермак доложил Салливану о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также проинформировал его о потребности Украины в западных системах ПВО.

В конце апреля сообщалось, что Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности.