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На Украине заявили, что работа над гарантиями безопасности с США почти закончена

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Работа над гарантиями безопасности, которую ведут Украина и США, практически завершена.
На Украине заявили, что работа над гарантиями безопасности с США почти закончена
  • AP

Об этом по итогам телефонного разговора с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которым близится к завершению», — указывается в сообщении, опубликованном на сайте Зеленского.

Ермак доложил Салливану о положении дел на линии боевого соприкосновения, а также проинформировал его о потребности Украины в западных системах ПВО.

В конце апреля сообщалось, что Украина провела третий раунд переговоров с США по гарантиям безопасности.

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