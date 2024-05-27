CNN: более 110 млн американцев в зоне риска из-за суровых погодных условий

Более 110 млн человек в Соединённых Штатах находятся в зоне риска из-за ухудшения погодных условий, количество погибших от ураганов и торнадо достигло 22.

Об этом информирует телеканал CNN.

Как сказано в материале, более 110 млн человек находятся под угрозой из-за суровых погодных условий на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия.

Уточняется, что 30 млн человек могут столкнуться с угрозой штормов и ураганов на северо-востоке страны, в то время как в ряде городов, включая Вашингтон, соседний Балтимор и Филадельфию, есть угроза торнадо.

Число погибших из-за обрушившихся на страну ураганов и торнадо достигло 22, включая четырёх детей.

В конце апреля по меньшей мере три человека, включая ребёнка, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома.