CNN: более 110 млн американцев в зоне риска из-за суровых погодных условий
Об этом информирует телеканал CNN.
Как сказано в материале, более 110 млн человек находятся под угрозой из-за суровых погодных условий на Восточном побережье, к югу от региона Новая Англия.
Уточняется, что 30 млн человек могут столкнуться с угрозой штормов и ураганов на северо-востоке страны, в то время как в ряде городов, включая Вашингтон, соседний Балтимор и Филадельфию, есть угроза торнадо.
Число погибших из-за обрушившихся на страну ураганов и торнадо достигло 22, включая четырёх детей.
В конце апреля по меньшей мере три человека, включая ребёнка, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома.