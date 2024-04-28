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Три человека погибли из-за торнадо в американском штате Оклахома

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По меньшей мере три человека, включая ребёнка, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что две смерти произошли в населённом пункте Холденвилл, а третья — на шоссе I-35 возле города Мариетта.

Также в экстренные службы из разных округов штата поступали сообщения о травмах, материальном ущербе, наводнениях, обрушениях линий электропередачи и деревьев.

Ранее сообщалось, что мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас.

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