Три человека погибли из-за торнадо в американском штате Оклахома

По меньшей мере три человека, включая ребёнка, погибли в результате серии торнадо в американском штате Оклахома.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что две смерти произошли в населённом пункте Холденвилл, а третья — на шоссе I-35 возле города Мариетта.

Также в экстренные службы из разных округов штата поступали сообщения о травмах, материальном ущербе, наводнениях, обрушениях линий электропередачи и деревьев.

Ранее сообщалось, что мощные торнадо бушуют в американских штатах Небраска, Айова и Техас.