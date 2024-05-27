Сийярто: Венгрия не поддерживает кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
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Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Что касается Марка Рютте, то он ранее говорил, что Венгрию надо поставить на колени. Очень трудно представить, что человек, который формулирует и отстаивает такую позицию, будет избран главой организации, где стопроцентное доверие имеет принципиальное значение», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что деньги Венгрии не используются на оружие для Киева.