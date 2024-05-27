Офис Мирзиёева: подготовлены соглашения с российскими регионами на $5 млрд

Новый пакет соглашений более чем на $5 млрд подготовлен в рамках заседания Совета регионов России и Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба президента республики Шавката Мирзиёева.

«В настоящее время на уровне регионов реализуется свыше 200 совместных проектов на сумму $4 млрд. В рамках заседания совета подготовлен новый пакет соглашений на сумму более $5 млрд», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество регионов России и Узбекистана вносит большой вклад в укрепление стратегического партнёрства двух стран.