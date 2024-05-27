Минобороны Франции: вопрос об отправке военных на Украину ещё прорабатывается

Вопрос об отправке военных инструкторов на Украину для обучения солдат ВСУ ещё прорабатывается, сообщает BFM Business со ссылкой на Минобороны Франции.

«Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины... Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», — приводит публикацию РИА Новости.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Европа не ведёт войну против России и её народа.