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Минобороны Франции: вопрос об отправке военных на Украину ещё прорабатывается

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Вопрос об отправке военных инструкторов на Украину для обучения солдат ВСУ ещё прорабатывается, сообщает BFM Business со ссылкой на Минобороны Франции.
Минобороны Франции: вопрос об отправке военных на Украину ещё прорабатывается
  • Gettyimages.ru

«Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины... Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», — приводит публикацию РИА Новости.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Европа не ведёт войну против России и её народа.

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