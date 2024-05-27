Минобороны Франции: вопрос об отправке военных на Украину ещё прорабатывается
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«Обучение на украинской территории является одним из вопросов, обсуждаемых с момента конференции по поддержке Украины... Этот вопрос продолжает оставаться предметом работы с украинцами, в частности, для понимания их точных потребностей», — приводит публикацию РИА Новости.
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