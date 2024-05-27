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Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров Украины

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Главком ВСУ Александр Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров на Украине.
Сырский легализовал посещение французскими инструкторами учебных центров Украины
  • Legion-Media

Он приветствовал инициативу Франции направить в Украину инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.

«Мною уже подписаны документы, которые позволят первым французским инструкторам посетить наши учебные центры и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что Европа должна до конца помогать Украине.

Директор первого европейского департамента МИД России Артём Студенников высказал мнение, что в случае отправки на Украину французских войск ответные меры будут лежать не только в политической плоскости.

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