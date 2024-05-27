Боррель: все страны Евросоюза полностью возобновили финансирование БАПОР
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- © Alberto Ortega/Europa Press
Об этом пишет ТАСС.
«Все страны ЕС полностью возобновили финансирование БАПОР», — сказал он.
Боррель добавил, что на этой неделе Европейская комиссия переведёт организации новый транш.
Он добавил, что главы МИД Евросоюза потребовали от Израиля «перестать блокировать работу БАПОР и финансовые ресурсы палестинской администрации».
В апреле стало известно, что Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения позиции агентства по катастрофической гуманитарной ситуации высоким представителям стран БРИКС.