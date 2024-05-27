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Боррель: все страны Евросоюза полностью возобновили финансирование БАПОР

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Все страны Европейского союза возобновили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.
Боррель: все страны Евросоюза полностью возобновили финансирование БАПОР
  • Gettyimages.ru
  • © Alberto Ortega/Europa Press

Об этом пишет ТАСС.

«Все страны ЕС полностью возобновили финансирование БАПОР», — сказал он.

Боррель добавил, что на этой неделе Европейская комиссия переведёт организации новый транш.

Он добавил, что главы МИД Евросоюза потребовали от Израиля «перестать блокировать работу БАПОР и финансовые ресурсы палестинской администрации».

В апреле стало известно, что Москва предоставила БАПОР площадку для разъяснения позиции агентства по катастрофической гуманитарной ситуации высоким представителям стран БРИКС.

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